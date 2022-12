Attractiepark Toverland

Emile Ratelband klaagt over wachtrij Toverland: 'Zó jammer'

Toverland heeft het geduld van Emile Ratelband (73) flink op de proef gesteld. De bekende Nederlander bracht afgelopen zaterdag een bezoek aan het winterevenement van het Limburgse attractiepark. Op social media klaagt hij steen en been over een wachttijd bij één van de horecagelegenheden.



Ondernemer en mediapersoonlijkheid Ratelband wilde een drankje halen in de almhut in themagebied Winter Laguna. Hoewel hij tevreden lijkt te zijn over het park, laat hij op Twitter zijn ongenoegen blijken over de lange rij. Naar eigen zeggen stond hij een uur te wachten.

"Helemaal fantastisch alleen een uur wachten voor kopje warme chocolademelk in bar bij ijsbaan?", aldus Ratelband. "Zó jammer." Toverland heeft dit weekend geen reactie achtergelaten onder het bericht. Wel reageert een ander: "En waarschijnlijk mag je 5 euro afrekenen voor een lauwe bak."



Tsjakkaa

Ratelband vergaarde in de jaren tachtig en negentig roem als positiviteitsgoeroe en entertainer, met de term 'tsjakkaa' als lijfspreuk. Dit jaar verscheen op streamingplatform Videoland een driedelige documentaireserie over zijn emigratie naar Thailand. Kennelijk heeft hij Nederland nog niet definitief vaarwel gezegd.