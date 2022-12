Alton Towers Resort

Honderden nudisten nemen waterparadijs van Engels pretpark over

Het Engelse attractiepark Alton Towers heeft honderden nudisten verwelkomd. Na afloop van het reguliere pretparkseizoen komen de leden van British Naturism traditiegetrouw een weekend lang naar Splash Landings, het hotel en waterpark van Alton Towers. De trekpleister is dan exclusief geopend voor de Britse naturistenvereniging.



In 2022 vond het evenement voor de vijftiende keer plaats. De jubileumeditie op vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 november trok zo'n 450 geïnteresseerden. Naaktlopers hadden het hotel en waterpark helemaal voor zichzelf. Ze konden ook meedoen met extra activiteiten, zoals quizzen, wandelingen, yoga, fitness, aquarobics en waterpolo.

's Avonds stond onder meer bodypainting op het programma. "We kleden ons op vrijdag om 18.00 uur uit en we hoeven pas op zondagmiddag weer aan kleding te denken", zo valt te lezen op de website van British Naturism. Daar zijn ook foto's te vinden van het drukbezochte naturistenweekend.



Verdriet

In Nederland was het bekende Tikibad van Duinrell jarenlang het toneel van een naaktzwemdag. Dit jaar ging de bijeenkomst niet door. Het Wassenaarse attractiepark vreesde voor een demonstratie door tegenstanders, tot verdriet van organisator Naturisten Federatie Nederland. Vervolgens is de samenwerking tussen beide partijen opgeschort.