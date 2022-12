Europa-Park

Europa-Park bevestigt: opening nieuwe achtbaan verplaatst naar 2024

Bezoekers van Europa-Park moeten nog een jaar extra geduld hebben op de komst van een nieuw themagebied met een nieuwe achtbaan. Eigenlijk was de opening van een Kroatisch gedeelte met een spectaculaire rollercoaster gepland voor seizoen 2023. In september werd duidelijk dat het openingsjaar niet meer vaststond.



Vanwege leveringsproblemen hield het management intern rekening met een opening in 2024. Nu heeft Europa-Park voor de buitenwereld de knoop doorgehakt: de achtbaan wordt niet meer aangekondigd voor aankomend seizoen, maar voor 2024. Dat valt te lezen in een nieuwe promotiefolder van het Duitse attractiepark.

"In de loop van seizoen 2024 wordt de nieuwe achtbaan van fabrikant Mack Rides, inclusief een stations- en onderhoudsgebouw en een winkel, opgeleverd in Europa-Park", luidt de officiële uitleg. "Aansluitend volgt de bouw van het Kroatische dorp."



Wereldrecords

De nog naamloze achtbaan - 1385 meter lang en 32 meter hoog - draagt de werktitel Voltron Coaster. Het achtergrondverhaal draait om uitvinder Nikola Tesla, die bezoekers van de ene plek naar de andere kan transporteren met behulp van kosmische energie. "Meerdere inversies, wereldrecords en enkele speciale effecten zorgen voor een bijzonder vlieggevoel", aldus Europa-Park.



Europa-Park kan in 2023 wel iets nieuws presenteren aan het publiek: de transformatie van attractie Josefinas Kaiserliche Zauberreise wordt verder afgemaakt. Afgelopen seizoen kreeg de Afrikaanse boottocht Dschungel-Floßfahrt een nieuw thema en een andere naam. Sindsdien hoort de attractie bij het Oostenrijkse gedeelte. In 2023 worden nieuwe boten geïntroduceerd. Er zijn ook plannen voor een Oostenrijks restaurant met een speeltuin.