Disneyland Paris

Directrice Disneyland Paris bij chic diner met Amerikaanse president Joe Biden

De directrice van Disneyland Paris is afgelopen week aanwezig geweest bij een luxueus diner met de Amerikaanse president Joe Biden. Natacha Rafalski (54), die het Europese Disney-resort leidt sinds eind 2018, was uitgenodigd voor een chic staatsdiner ter ere van de Franse president Emmanuel Macron.



De uitbundige bijeenkomst bij het Witte Huis, bedoeld om de band tussen Frankrijk en de Verenigde Staten te versterken, vond plaats op donderdag 1 december. Rafalski, die in haar eentje arriveerde op de rode loper, vertegenwoordigde Disneyland Paris als Frans icoon en belangrijke werkgever.

Het is voor het eerst dat Biden een officieel staatsdiner organiseerde sinds hij in januari 2021 benoemd werd tot president. Naast prominente ondernemers werd het evenement bijgewoond door politici, donateurs en personen uit de entertainmentindustrie.



Canada

Natacha Rafalski volgde enkele jaren geleden Catherine Powell op als hoofd van Disneyland Paris. De topvrouw werd geboren in Canada, maar haar jeugd bracht ze door nabij de Franse hoofdstad. Sinds 1995 bekleedde ze verschillende financiële functies binnen Disney. Daarbij hield Rafalski zich niet alleen bezig met het Europese resort, maar ook met de komst van Shanghai Disney Resort.