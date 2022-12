RitterRost - Magic Park Verden

Attractiepark in Noord-Duitsland opent darkride met draken

Een pretpark in het noorden van Duitsland heeft afgelopen weekend een nieuwe trackless darkride gepresenteerd. Bezoekers van RitterRost - Magic Park Verden kunnen vanaf nu een ritje maken in de overdekte attractie Drachen Magic. Het verhaal gaat over tovenaar Fabulus, de mascotte van het park, die enorme drakeneieren heeft gevonden in het bos.



Hij besloot de eieren mee te nemen naar zijn schuur, waar ze zijn uitgekomen. Nu heeft de tovenaar zijn onderkomen geopend voor publiek. Gasten nemen plaats op betoverde banken. Die leiden hen langs verschillende scènes met draken. Hun namen werden gebaseerd op iconen uit de pretparkbranche, waaronder Werner Stengel, Franz Mack en Anton Schwarzkopf.

Drachen Magic was de grootste investering voor Magic Park Verden in de afgelopen twee decennia. Het project kostte 250.000 euro. De meeste onderdelen werden in eigen huis ontwikkeld. Het gebouw stond er al. In het verleden was de locatie in gebruik als opslag.



Bavaria Filmstadt

Er is een aparte voorshow met de uil Gloria von Eulenstein, die de veiligheidsinstructies voor haar rekening neemt. De uil is ook te horen tijdens de rit. Het transportsysteem van de Nederlandse leverancier ETF Rides werd overgenomen van het Duitse pretpark Bavaria Filmstadt. Daar reden de karretjes rond tussen 2011 en 2020.