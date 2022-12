Prater

Pretpark in Oostenrijk voegt grote achtbaan toe: Wiener Looping

Het Oostenrijkse stadspretpark Prater, gelegen in Wenen, wordt in 2023 uitgebreid met een grote nieuwe achtbaan. Ondernemer Stefan Sittler-Koidl (42) investeerde in de Wiener Looping, een rollercoaster van de Duitse fabrikant Mack Rides. Het gaat om een attractie van het type bigdipper, vergelijkbaar met Lost Gravity in Walibi Holland.



De attracties in Prater wordt beheerd door individuele uitbaters. Bezoekers betalen geen entree om binnen te komen: ze rekenen af per ritje. Sittler-Koidl is niet alleen exploitant, maar ook voorzitter van de ondernemersvereniging Wiener Praterverband. Zijn familie runt al sinds 1921 verschillende trekpleisters.

Daar komt volgend jaar dus een achtbaan van formaat bij. De toevoeging, ontworpen in art-nouveaustijl, gaat Wiener Looping heten. "We brengen de Prater naar een hoger niveau", zegt Sittler-Koidl in gesprek met een online magazine. "Het is eerlijk gezegd een kinderdroom die uitkomt. Alsof ik RollerCoaster Tycoon speel, maar dan in het echt."



Januari

De exploitant is al drie jaar bezig met de plannen voor de Wiener Looping. Het is de bedoeling om in januari 2023 te starten met de bouw, zodat de opening zo'n zeven maanden later kan plaatsvinden. "Wenen heeft nieuwe iconen nodig en we zijn ervan overtuigd dat de Wiener Looping er één kan worden."



Sittler-Koidl heeft ook voor de komende periode nog ambitieuze toekomstplannen. "We zijn nog niet klaar: dit wordt de eerste grote achtbaan in Prater, maar zeker niet de laatste. Mensen zullen versteld staan als ze zien hoe Prater zich de komende vijftien jaar zal gaan ontwikkelen."



Europa-Park

Er bestaan momenteel twee verschillende bigdipper-banen in Europa. Naast Walibi heeft ook het Duitse pretpark Freizeitpark Plohn een soortgelijke coaster in huis gehaald. Verder wordt in het Duitse Europa-Park, de showroom van Mack Rides, gebouwd aan een exemplaar. Die opent naar verwachting in 2024.