Drayton Manor Resort

Engels attractiepark verkoopt onderdelen van vrijevaltoren aan fans

Een pretpark in Engeland biedt fans bijzondere relikwieën aan. Geïnteresseerden kunnen onderdelen van de afgebroken vrijevaltoren Apocalypse in Drayton Manor bestellen. De 54 meter hoge freefall tower verdween dit najaar uit het park. Dertig elementen van de attractie worden nu te koop aangeboden.



Het gaat om decorstukken, informatieborden, zittingen, panelen en bagagebakken. De goedkoopste items - de borden - kosten 50 pond, zo'n 58 euro. Voor 1000 pond, bijna 1160 euro, halen fans het originele attractiebord in huis. Een stoel kost 400 pond (464 euro), een authentiek omhulsel van een gondel 600 pond (695 euro).

Er wordt gewerkt met vaste prijzen. Wie interesse heeft in het aanschaffen van een aandenken, kan per mail contact opnemen met retail@draytonmanor.co.uk. De souvenirafdeling stuurt dan een digitale catalogus met de artikelen die nog beschikbaar zijn. Resterende onderdelen verschijnen volgend seizoen in souvenirwinkel Surf Shack.



Verwijderd

Apocalypse was op zondag 30 oktober voor het laatst operationeel. Inmiddels is de toren verwijderd. Het park heeft nog niet bekendgemaakt wat ervoor in de plaats komt. Men belooft "spannende ontwikkelingen in de komende jaren".