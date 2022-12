Europa-Park

Video: Europa-Park test robot die eten en drinken kan rondbrengen

Bezoekers van Europa-Park moeten niet raar opkijken als ze binnenkort bediend worden door een robot. Het Duitse attractiepark experimenteert momenteel met een serveerrobot die bestellingen kan rondbrengen. Dat meldt Europa-Park-directeur Thomas Mack op Twitter.



Hij toont ook een filmpje van de robot in actie. Het apparaat, voorzien van een scherm met ogen, wenkbrauwen en een mondje, kreeg de naam Max. Er komt ook geluid uit. De futuristische creatie werd ontwikkeld door de Franse firma Aldebaran om serveerders te helpen. Het concept wordt Plato genoemd.

"Bij Europa-Park testen we voortdurend nieuwe technologieën om de klantervaring te verbeteren", aldus Mack. "En daarom: say hello to my lil' friend... Max!" In de video rijdt de robot rond in Bubba Svens. Dat is het grote restaurant in themahotel Krønasår, grenzend aan waterwereld Rulantica.



Bewegende stoelen

Thomas Mack houdt zich als directielid voornamelijk bezig met de hotels en horecagelegenheden van de Zuid-Duitse bestemming. Hij is ook één van de drijvende krachten achter het onlangs geopende restaurant Eatrenalin, waarin bezoekers met behulp van bewegende stoelen door verschillende zalen getransporteerd worden.