Efteling

Video: nieuwe Efteling-act draait om figuren uit Symbolica

Een nieuwe entertainmentact in de Efteling werd gebaseerd op een scène in Symbolica. Bezoekers van het sprookjespark kunnen vanaf vandaag twee muzikale figuren uit de attractie tegen het lijf lopen: Nikkelen Nelissen, de eenmansorkestjes uit de Koningszaal van het Paleis der Fantasie.



Ze zijn vormgegeven als goudkleurige muziekmachines, opgebouwd uit verschillende muziekinstrumenten. De act was vooraf niet door de Efteling aangekondigd. "Lange en Korte Nelis zijn uit de Koningszaal van Symbolica gestapt om de gasten te verblijden met hun muziek", luidt de officiële omschrijving in de Efteling-app.

De personages doen dansjes op de Pardoes Promenade, pal voor het paleis. Er werd een nieuwe soundtrack voor geproduceerd, voortbordurend op de bekende Symbolica-melodie van Efteling-componist René Merkelbach.



Wim Sonneveld

In de Koningszaal fungeren Korte Nelis en Lange Nelis als het huisorkest van koning Pardulfus. Ontwerper Robert-Jaap Jansen liet zich voor de creaties inspireren door de oude straatmuzikant Koperen Ko. De naam Nikkelen Nelis komt van een gelijknamig lied van Wim Sonneveld uit de jaren zestig.