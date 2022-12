Nieuws

Belgische overheid stuurt aan op rookverbod in attractieparken

De regering van België wil dat er binnen enkele jaren niet meer gerookt mag worden in pretparken en dierentuinen. Als onderdeel van een landelijk anti-tabaksplan moet roken vanaf 2025 verboden worden op openbare plaatsen in de buitenlucht waar veel kinderen aanwezig zijn, waaronder attractie- en dierenparken.



Ook kinderboerderijen en speeltuinen zouden onder de regelgeving gaan vallen. Het plan moet nog tot in detail uitgewerkt worden. Zo is op dit moment nog niet duidelijk of parken nog wel afgezonderde rookzones mogen aanbieden, of dat het meebrengen van sigaretten helemaal uit den boze wordt.

Sinds 2009 is het in België al verboden om te roken in publiek toegankelijke gebouwen, zoals cafés en restaurants. Nu kiest de regering voor een volgende stap. Het idee is om ervoor te zorgen dat roken uit het straatbeeld verdwijnt, zodat kinderen er zo min mogelijk mee geconfronteerd worden.



Strenger

In Walibi Belgium, Plopsa Coo, Pairi Daiza en Boudewijn Seapark is roken op dit moment alleen nog verboden in gebouwen en wachtrijen. Plopsaland De Panne, Bobbejaanland en Bellewaerde Park verbieden roken ook in speeltuinen. Alleen Zoo Antwerpen en Zoo Planckendael zijn nog strenger: daar moeten bezoekers altijd uitwijken naar afgebakende rookzones als ze een sigaret willen opsteken.



In 2019 werd aangekondigd dat roken ook niet meer zou mogen op plekken in de parken waar veel mensen samenkomen, zoals optredens in de buitenlucht. Het is echter de vraag of daar streng op gecontroleerd wordt, want die regel is anno 2022 in geen enkel parkreglement te vinden.



Nederland

In Nederland hebben onder andere de Efteling, Slagharen, Avonturenpark Hellendoorn, Drievliet, Julianatoren en een groot aantal dierentuinen een rookverbod ingevoerd. Dat gebeurde vrijwillig, zonder overheidsbemoeienis.