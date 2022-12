Disneyland Paris

Disneyland Paris onthult nieuw ontwerp voor transformatie Disney Village

De plannen voor de transformatie van Disney Village in Disneyland Paris worden steeds concreter. Er wordt al jaren gewerkt aan een grote make-over van het restaurant- en shopgebied, gelegen naast de Disney-parken. Vandaag komt een nieuw ontwerp naar buiten.



Het idee achter de verbouwing is om opnieuw consistentie aan te brengen op een plek die door de jaren heen geleidelijk geëvolueerd is, aldus Disney. Men heeft volgens architect Greg Ashton bewust niet te veel gekeken naar uitgaansgebieden bij andere Disney-resorts, zoals Disney Springs in Walt Disney World (Florida) en Downtown Disney in Disneyland (Californië).

In plaats daarvan lieten de ontwerpers zich inspireren door "de Parijse manier van leven". Disney Village moet in het teken staan van "Disney-verhalen die op een artistieke en eigentijdse manier verteld worden", met behulp van "lichten, muziek en verschillende unieke kunstwerken die onze karakters op een moderne manier tot leven wekken".



Landschap

Er is ook veel aandacht voor de infrastructuur en het landschap. "Ons team krijgt de kans om verschillende slimme, strategische wijzigingen toe te passen die de ervaring significant gaan verbeteren", zegt Ashton. "Het landschap vormt de rode draad. Een meer samenhangende aanpak zal de algehele identiteit van Disney Village versterken."



De eerste stap in de gedaantewisseling wordt de vervanging van restaurant Café Mickey door de Franse brasserie Rosalie. Dat project is al in maart 2022 aangekondigd, maar de eerste werkzaamheden beginnen pas in januari 2023. Daarnaast krijgt kledingwinkel Disney Fashion Junior een nieuwe façade, gevolgd door de andere shops.



Uitdaging

Verder werd onlangs bekend dat restaurant Planet Hollywood begin 2023 definitief sluit. Projectmanager Jean-Marc Mounet benadrukt dat Disney Village tijdens de werkzaamheden gewoon toegankelijk blijft. "Het aanpassen van de infrastructuur is dus niet alleen een uitdaging op het gebied van ontwerp en ontwikkeling: we moeten overal rekening mee houden."