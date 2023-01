Gröna Lunds Tivoli

Zweeds pretpark verlengt het seizoen: na kerstopening ook après-skifeest

Het Zweedse attractiepark Gröna Lund, gelegen in Stockholm, blijft zoeken naar manieren om het seizoen te verlengen. In december vond voor het eerst een kerstopening plaats. Nu die achter de rug is, staat opnieuw een speciaal evenement op het programma. Van eind januari tot begin maart wordt elk weekend een après-skifeest gehouden.



Het Tirol-themagebied van Gröna Lund gaat op alle vrijdagen en zaterdagen tot en met 11 maart open voor het evenement After Ski - Snow Rider. In "een bruisend Alpendorpje" worden bier en snacks geserveerd. Men zorgt ook voor een tweegangendiner, spelletjes en optredens van bands en dj's.

Er is per avond plek voor maximaal 475 feestgangers. Zij worden aangemoedigd om in hun ski-outfit naar het park te komen. After Ski - Snow Rider duurt van 17.30 tot 01.00 uur. De attracties blijven dicht. Er geldt een minimumleeftijd van 20 jaar. Tickets kosten 595 kroon, ongeveer 52 euro.



Nieuwe ervaringen

"Gröna Lund blijft investeren in het creëren van nieuwe ervaringen om het hele jaar door iets aan te kunnen bieden", laat de trekpleister weten. "Nu lanceren we een compleet nieuw concept." Het reguliere seizoen begint doorgaans in april.