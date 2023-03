Efteling

Python in de Efteling bijna hele maand gesloten voor werkzaamheden

Efteling-bezoekers opgelet: de Python zal bijna de hele maand april gesloten zijn. Op maandag 3 april gaat de beroemde achtbaan dicht voor een reguliere onderhoudsbeurt. Naar verwachting nemen de werkzaamheden zo'n vier weken in beslag.



Het is de bedoeling om de rollercoaster op zaterdag 29 april weer in gebruik te nemen. Er staan geen opzienbarende veranderingen op de planning, vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. De sluiting wordt onder andere aangegrepen voor het vervangen van de ketting, schilderwerk en onderhoud aan de treinen.

De Python, met twee loopings en twee kurkentrekkers, opende in 1981 als de eerste achtbaan in de Efteling. Begin 2018 werd het grootste gedeelte van de constructie gesloopt omdat er sprake was van ouderdomskwalen. Alleen het gedeelte tussen de remmen en de eerste afdaling bleef staan. De rest van de baan is opnieuw opgebouwd in samenwerking met staalbedrijf CSM.