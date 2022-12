Nieuws

Branchevereniging van Nederlandse attracties wijst nieuwe directeur aan

Karin Kuiper (55) gaat leiding geven aan de Club van Elf, de brancheorganisatie van Nederlandse dagattracties. Gezien het vertrek van de huidige directeur Kees Klesman was de vereniging de afgelopen maanden op zoek naar een vervanger. Die is nu gevonden.



Kuiper start op 1 februari 2023. Ze werkt nu nog als regiocoördinator bij werkgeversorganisatie VNO-NCW. Ook is ze secretaris bij toeristisch platform Gastvrij Nederland, waar de Club van Elf bij aangesloten is. Eerder was Kuiper jarenlang actief als regiomanager bij ondernemersorganisatie MKB-Nederland.

Bij de Club van Elf, opgericht in 1973, zijn vandaag de dag 24 bestemmingen aangesloten. Voorbeelden zijn Apenheul, Artis, Burgers' Zoo, Diergaarde Blijdorp, Duinrell, de Efteling, Avonturenpark Hellendoorn, Madurodam, Ouwehands Dierenpark, Slagharen, Toverland, Walibi Holland en Wildlands Adventure Zoo Emmen.



Krachtig

Efteling-directeur Fons Jurgens - vorige maand benoemd tot voorzitter van de Club van Elf - zegt blij te zijn met de komst van Kuiper. Hij noemt haar "een krachtige directeur die het belang van recreëren en ontmoeten de komende jaren uitstekend kan benadrukken bij beleidsmakers op alle niveaus".



De nieuwe directrice wil naar eigen zeggen "de uitdagingen van deze tijd het hoofd bieden". Als voorbeelden noemt ze personeelskrapte en verduurzaming.



Publieke opinie

In de vacature voor de functie werd ook gesproken over het "beïnvloeden van de publieke opinie door vertegenwoordiging van de Club van Elf in de media". Een directeur van de Club van Elf kan rekenen op een financiële vergoeding van 5000 tot 6000 euro per maand, op basis van een werkweek van tweeënhalf tot drie dagen.