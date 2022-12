Madame Tussauds Amsterdam

Chantal Janzen krijgt nieuw beeld in Madame Tussauds Amsterdam

Chantal Janzen heeft voor de tweede keer in haar carrière een eigen wassenbeeld gekregen in Madame Tussauds Amsterdam. Dertien jaar geleden poseerde de beroemde presentatrice en actrice al voor een eigen beeld. Ze verdween enkele jaren geleden uit de attractie omdat de creatie niet goed meer leek.



Volgens Madame Tussauds bleven bezoekers echter vragen naar Janzen. Dat heeft het wassenbeeldenmuseum doen besluiten om haar opnieuw te vragen om model te staan. Dat gebeurde eind vorig jaar. "Ze is zeer betrokken geweest bij de keuze van de pose en gezichtsuitdrukking", vertelt een woordvoerster.

De makers lieten zich inspireren door Janzens uiterlijk tijdens het Eurovisiesongfestival in Rotterdam. Ze draagt een replica van de gouden jurk die ze ook tijdens het songfestival aan had, speciaal voor Madame Tussauds gemaakt door modeontwerper David Laport.



Gewend

De BN'er is nog even trots als de eerste keer dat ze poseerde, schrijft ze op Instagram. "Dertien jaar later zou je denken dat je er inmiddels aan gewend bent geraakt, maar denk 's even na... Een beeld, van jouzelf, jouw kop, exact jouw lijf, jouw haar, je jurk, sieraden, en dat daar mensen naar gaan kijken, dat went echt niet hoor."



Afreizen naar het Tussauds-atelier in Londen noemt ze "een feest" met "ongelofelijk goeie vakmensen". "Niet normaal hoe ambachtelijk en toegewijd ze dat daar doen. Want hoe knap en gedetailleerd is dit?!" Het nieuwe wassenbeeld is vanaf vandaag te bewonderen. Janzens vaste visagist Leco van Zadelhoff heeft het eindresultaat inmiddels ook gezien. "Zelfs de binnenkant van m'n oor klopt, zei Leco net."