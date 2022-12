Efteling

Museum in Den Bosch presenteert grote tentoonstelling rond Efteling-historie

De historie van de Efteling staat centraal in een omvangrijke nieuwe tentoonstelling in het Het Noordbrabants Museum in Den Bosch. Tussen zaterdag 4 maart en zondag 21 mei 2023 kunnen museumbezoekers Efteling: De Tentoonstelling ontdekken, een expositie over de maatschappelijke impact van het attractiepark.



Het is voor het eerst dat een extern museum een volledige tentoonstelling aan de Efteling wijdt. Daarbij worden honderden objecten tentoongesteld. "Alle grote mijlpalen die het park hebben gemaakt tot wat het nu is, komen aan bod", laat het museum weten. "Ook is er ruimte voor de positie van de Efteling in de veranderende samenleving."

Voor de tijdelijke expositie doken de makers in "schatkamers vol topstukken". "De meest bijzondere objecten kwamen tevoorschijn. Vele daarvan waren al tientallen jaren alleen door enkele Efteling-ogen gezien, zoals originele tekeningen van Anton Pieck, technische vondsten van Peter Reijnders en de eerste spiegel van Sneeuwwitje."



Spookslot

Bezoekers kunnen zich ook verheugen op herkenbare rekwisieten uit het gesloten Spookslot. Verder worden er minidocumentaires vertoond waarin Efteling-medewerkers, waaronder een ontwerper en een decorateur, vertellen over hun werkzaamheden. "Voor het eerst heeft een filmploeg van zo dichtbij een kijkje achter de schermen gekregen", meldt Het Noordbrabants Museum.



In de laatste zaal van de tentoonstelling volgt "een typisch Eftelingse afsluiter". Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Volgens het museum worden bezoekers "terug de betovering ingezogen". "Dan komt namelijk het verhaal op z'n Eftelings tot leven en wanen zij zich, voor een paar minuten, in de ongrijpbare wereld vol wonderen."



Kunst

Het Noordbrabants Museum draait om de kunst, de cultuur en de geschiedenis van Noord-Brabant. De trekpleister is sinds 1983 gevestigd in het voormalige Gouvernementspaleis in de binnenstad van de Noord-Brabantse hoofdstad. Tickets kosten online 15 euro.