Le Pal

Frans attractiepark opent interactieve darkride met op hol geslagen champignons

In een nieuwe darkride in Frankrijk nemen bezoekers het op tegen een kudde op hol geslagen champignons. Pretpark Le Pal, gelegen in het hart van Frankrijk, heeft afgelopen weekend de compacte interactieve attractie Champi'Folies geopend. Het gaat om een darkride van het type smash & reload, waarbij passagiers vanuit een karretje schieten op tweedimensionale schermen.



Champi'Folies verrees op de voormalige plek van een 4D-bioscoop. Het oude gebouw kon behouden blijven, waardoor de investering meeviel: Le Pal was zo'n 3 miljoen euro kwijt. Deelnemers gaan de strijd met elkaar aan in de hoop een zo hoog mogelijke score te behalen. In verschillende scènes - een bos, een autokerkhof, een industriegebied en een stad - schieten ze ijsblokjes op de champignons, in de hoop ze af te koelen.

De Belgische firma BoldMove Nation bedacht het concept, met hulp van het Franse mediabedrijf Polymorph. Het interactieve gedeelte werd ontwikkeld door de Canadese fabrikant Triotech, terwijl Gosetto uit Italië verantwoordelijk was voor het transportsysteem.



Klein oppervlakte

Bijzonder is dat de attractie gebouwd is op een klein oppervlakte. Volgens de leveranciers maakt dat het attractietype zeer geschikt voor kleine parken en winkelcentra. De capaciteit bedraagt vierhonderd personen per uur.



Het champignonthema draagt de titel TooMush, waarbij de vrolijke personages Mushies worden genoemd. BoldMove maakte naar eigen zeggen gebruik van kunstmatige intelligentie om de figuren te personaliseren en het verrassingseffect te vergroten. De initiatiefnemers spreken over "een hypermoderne rit" en "een attractie van wereldklasse".