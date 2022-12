Leveranciers

Een eigen pretpark beginnen? Pakket met 23 attracties te koop

Je eigen pretpark beginnen is een stuk gemakkelijker geworden. Een Nederlands bedrijf biedt een pakket aan met maar liefst 23 verschillende attracties. Het gaat om uiteenlopende rides die bedoeld waren voor een bestemming in Zuidoost-Azië. Omdat het project onverwachts is geannuleerd, staan de reeds bestelde attracties nu te koop.



De attracties worden aangeboden door de partij Attraction Economics Design Planning (AEDP). Vanwege een geheimhoudingsverklaring is de exacte attractielijst, met technische specificaties en leveranciers, niet openbaar. Wel staat vast dat 22 van de 23 attracties volledig nieuw zijn. Sommige rides bevinden zich nog bij de fabrikant.

Op aangeleverde tekeningen zijn onder meer molens, een frisbee, een top spin, een familieachtbaan en een splash battle zichtbaar. Er is ook een ontwerp van een spectaculaire ultra surf coaster van de firma Intamin, met een trein in de vorm van een surfboard.



Verdelen

"Dit pakket kan bijvoorbeeld erg interessant zijn voor een internationale parkengroep", vertelt AEDP-directeur Mark Wijman aan Looopings. "De attracties uit het pakket zijn ideaal om in één of meerdere jaren te verdelen over verschillende parken." Het is mogelijk om de rides in de zomer van 2023 te leveren, zodat ze in het laatste kwartaal van 2023 operationeel kunnen zijn.



AEDP is een strategisch adviesbureau dat zich normaal gesproken bezighoudt met consultancy rond het ontwikkelen van toeristische bestemmingen. Het bedrijf, gevestigd in Hardenberg, werkte tot nu toe aan projecten in onder meer China, Singapore, Maleisië, Indonesië, Vietnam, Thailand en Zuid-Korea.