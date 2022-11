PortAventura World

Nieuwe Uncharted-achtbaan in PortAventura krijgt vijf lanceringen

PortAventura World laat eindelijk meer los over de nieuwe achtbaan die in 2023 opengaat. Het Spaanse resort bouwt een multi dimension coaster van de firma Intamin. De overdekte attractie van 4800 vierkante meter komt in het teken te staan van Uncharted, de avonturenfilm gebaseerd op de bekende gamereeks.



Uncharted begon als een serie computergames, waarin spelers de avonturen van schattenjager Nathan Drake volgen. Er verschenen tot nu toe vijf delen: Drake's Fortune (2007), Among Thieves (2009), Drake's Deception (2011), A Thief's End (2016) en The Lost Legacy (2017). Dit jaar kwam een Uncharted-speelfilm uit, met Tom Holland, Mark Wahlberg en Antonio Banderas.

"We nemen je mee naar een plaats die op geen enkele kaart staat", laat PortAventura weten. Men belooft "een multidimensionale ervaring gebaseerd op de film van Sony Pictures". "Word onderdeel van de expeditie en ontdek deze ultieme meeslepende darkride-rollercoaster vol verrassingen." Het concept zou uniek in Europa zijn. "Ons continent heeft nog nooit zo'n attractie gezien."



700 meter

De opening van de Uncharted-achtbaan vindt plaats in de loop van seizoen 2023. Bezoekers worden ondergedompeld in de wereld van Uncharted, waar ze op zoek gaan naar een mysterieuze schat. "Je ervaart een nieuw soort adrenaline en je beleeft een avontuur waarin alles mogelijk is."



De attractie begint met een voorshow. Tijdens de rit leggen passagiers bijna 700 meter af. Ze worden vijf keer gelanceerd. Voor de decors is het Amerikaanse bedrijf Sally Dark Rides ingeschakeld. De leverancier is bekend van bijvoorbeeld Sesamstraat-darkride Street Mission in PortAventura Park, Challenge of Tutankhamon in Walibi Belgium en Piraten in Batavia in Europa-Park.