Europa-Park

Europa-Park bespaart energie: pretpark gebruikt nog maar 60 procent van de kerstverlichting

Europa-Park heeft maatregelen genomen om energie te besparen tijdens het kerstseizoen. Vanwege de energiecrisis werd in vergelijking met eerdere jaren nog maar 60 procent van de reguliere kerstverlichting tevoorschijn gehaald. "Maar daar merkt de bezoeker niets van", beweert operationeel manager Volker Klaiber.



De winterperiode van Europa-Park begon afgelopen weekend. Het Duitse pretpark staat bekend om zeer uitbundige kerstdecoraties en kerstlampjes, maar in verband met de gestegen energieprijzen heeft men dit jaar een stap terug gedaan. "Er is iets minder kerstverlichting dan voorheen", zegt Klaiber in gesprek met dagblad Badische Zeitung.

Hij verwacht echter niet dat bezoekers verschil merken. "De verlichting is alleen uitgedund op plekken waar het wat overmatig was", vertelt de manager. "Als er vroeger vijf verlichte kerstbomen op een hoek stonden, zijn dat er nu maar drie. Dan gaat er qua sfeer niets verloren voor de bezoeker." Klaiber belooft dat het park ook dit jaar weer zal "schitteren en glinsteren".



Energiezuinig

Energiebesparing en duurzaamheid worden voor Europa-Park steeds belangrijker, legt hij uit. Zo investeerde het park enkele miljoenen euro's in het vervangen van alle kerstlampjes door energiezuinige led-verlichting. "Hierdoor besparen we ruim 80 procent energie in vergelijking met voorheen."



Verder staan de lampjes minder vaak aan. "We besparen deze kerstperiode nog eens 30 procent door de aan- en uittijden van de verlichting te wijzigingen." Grote installaties worden om 22.00 uur uitgeschakeld. "Vroeger waren die elementen veel langer verlicht, in het geval van de uitkijktoren zelfs de hele nacht door."



Kerstgevoel

Klaiber benadrukt dat het onzin zou zijn om helemaal geen kerstverlichting meer op te hangen. Led-lampjes verbruiken immers nauwelijks stroom. "Bovendien is kerstverlichting voor ons een product dat we aan onze klanten verkopen. Bezoekers willen het kerstgevoel en dat krijgen ze bij ons. We benutten de besparingsmogelijkheden, maar we willen ook dat mensen kunnen genieten."