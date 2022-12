Leveranciers

Podcast: dit Nederlandse bedrijf maakt decors voor Disney en Universal Studios

Wat hebben de dino's van Jurassic World, de paradewagens van Disneyland Paris en de Fabelvis uit de Efteling-attractie Symbolica met elkaar gemeen? Ze zijn allemaal geproduceerd door een Nederlands bedrijf, gevestigd in het Brabantse Someren. In een nieuwe aflevering van de Looopings Podcast komen de mensen van P&P Projects aan het woord, hofleverancier van de internationale pretparkbranche.



P&P Projects-directeur Philipp van Stratum begon decennia geleden met het knutselen van schaalmodellen van raketten. Die hobby groeide in de loop der jaren uit tot een bedrijf met meerdere vestigingen en tientallen werknemers, gespecialiseerd in het creëren van themabelevingen. Zo verrezen in de P&P-werkplaats al Ferrari-wagens, Smurfen-figuren en SpongeBob-personages.

Ook attracties in onder andere Movie Park Germany, Europa-Park, Disneyland Paris, Liseberg en Tusenfryd kwamen tot stand met dank aan de Nederlandse firma. In de podcast vertellen Van Stratum en projectmanager Eppo Zeegers hoe P&P het voor elkaar krijgt om zaken te produceren in zo veel uiteenlopende stijlen. Een Efteling-decor moet er immers totaal anders uitzien dan een Mickey Mouse-object.



Universal Studios Beijing

De samenwerking met de Efteling komt meermaals ter sprake. Verder wordt in de podcast ingezoomd op een recent bouwproject: de gigantische darkride Jurassic World Adventure in Universal Studios Beijing, waarvoor P&P de decors verzorgde. Vanwege de coronacrisis ging dat op een bijzondere manier: alle elementen werden in Nederland gefabriceerd, waarna ze als een bouwpakket met een gebruiksaanwijzing naar China zijn verscheept.