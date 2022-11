Efteling

Efteling komt moeder van zieke peuter pas tegemoet na ophef op Facebook

De Efteling krijgt veel kritiek naar aanleiding van een discussie met de moeder van een ziek meisje. De vrouw uit het Limburgse dorp Velden boekte een Efteling-vakantie met haar 2-jarige peuter, die een hersentumor heeft. Toen ze vanwege een longontsteking haar verblijf wilde verplaatsen, eventueel tegen bijbetaling, liet de Efteling dat aanvankelijk niet toe: ze zou het volledige bedrag kwijt zijn. Dat veranderde pas na een online klachtenregen.



"Wat ben ik ontzettend teleurgesteld in jullie service...", schreef moeder Juulke Willemsen op Facebook. "Mijn dochter is al vanaf maart 2022 ziek, wat uiteindelijk een hersentumor bleek te zijn. Na een operatie, revalidatie, een verhuizing en een beetje goede vooruitzichten durfde ik vorige week toch die laste minute bij jullie te boeken." Dochter Beau - nog te jong om in aanmerking te komen voor vakantieverblijf Villa Pardoes - is immers gek op Roodkapje, Jokie en Jet.

Kort voor vertrek sloeg het noodslot toe. "Benauwd en nog benauwder resulteerde in een opname gisteravond met een acute longontsteking." Willemsen nam meermaals contact op met de Efteling om te checken wat de mogelijkheden waren. "Nee helaas, procedure bij annuleren is 100 procent kosten, verzetten niet mogelijk. Onbegrijpelijk."



Machteloos

De vrouw verbaast zich er bovendien over dat de Efteling geen annuleringsverzekering aanbiedt. "Wat ik uiteraard anders altijd gedaan zou hebben. Wat hadden we ons verheugd, na zeven maanden ziekenhuis, een hersentumor, een operatie, een revalidatie eindelijk thuis en eindelijk een minivakantie... Ik voel me zo machteloos en verdrietig en bijna 500 euro heb ik ook niet elke dag liggen. Ik had dit zo niet verwacht van een prachtig bedrijf als de Efteling."



Willemsen krijgt online veel bijval. Toch hield de Efteling in eerste instantie voet bij stuk. Er kwam een opvallend bot antwoord: "Wanneer je bij ons een boeking maakt, ga je akkoord met de voorwaarden." De vrouw kreeg verder als advies mee om zelf elders een annuleringsverzekering te regelen. "Dat neemt echter niet weg dat het een vervelende situatie is en wij nemen de feedback hierover dan ook zeker mee om dit intern verder te kunnen bespreken. Echter kunnen wij je in deze situatie niet voorzien van een ander antwoord dan dat reeds gegeven is."



Uitzuigers

Dat wordt het attractiepark niet bepaald in dank afgenomen. "Wat een diep triest antwoord van een miljoenenbedrijf", reageert Ron Keislair. "Wat een schandalig idioot antwoord", zegt Frank Verheijen. "Zitten jullie daar allemaal aan de drank of zo?" Nicole van Zoest: "Vieze uitzuigers." Wendy Luijkx vindt dat de Efteling zich moet schamen. "Tot zover uw klantvriendelijkheid", concludeert Frank Hendriks. "Wagelijk", foetert Melissa van Beek.



De online ophef heeft wel degelijk zin gehad, want naar aanleiding van de commotie is de Efteling alsnog overstag gegaan. "Bij wijze van uitzondering willen we deze mevrouw de kans geven om een andere datum te kiezen, zodat zij samen met haar kind even alle zorgen kan vergeten in de wereld van de Efteling", meldt een woordvoerder aan Looopings. "Dat is tenslotte het bestaansrecht van de Efteling."



Verwijderd

De initiële Facebook-reactie is inmiddels verwijderd. "Uiteraard is dit een hele vervelende situatie voor mevrouw en wensen we haar en haar kind veel sterkte toe." Willemsen is blij met de oplossing. "Iedereen bedankt voor het medeleven en de talloze donaties", schrijft ze.