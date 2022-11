Dennlys Parc

Pretpark in Noord-Frankrijk breekt duellerende achtbaan af

Een bijzondere achtbaan in het Noord-Franse pretpark Dennlys Parc wordt afgebroken. Het attractiepark neemt afscheid van Le Nitro, een vrij unieke duellerende rollercoaster van de Italiaanse fabrikant Preston & Barbieri. Het ging om één lang parcours: wie plaatsnam in het ene station, eindigde in het andere station.



Le Nitro, geopend in 2010, bestond uit losse karretjes voor vier personen. De leverancier noemt het concept double coaster. Na dertien seizoenen moet de achtbaan wijken. Dennlys Parc heeft tegelijkertijd een bouwaanvraag ingediend voor de komst van een boomstambaan en een nieuwe achtbaan.

Wie de rides gaat leveren, is nog niet duidelijk. Ook het openingsjaar is nog niet bekendgemaakt. Wel staat vast dat Le Nitro volgend seizoen geen onderdeel meer zal zijn van het attractieaanbod. Er blijven voorlopig twee achtbanen over: familieachtbaan Le Furio (2003) en spinning coaster Le Voltigo (2015).