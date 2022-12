Efteling

Foto's: Efteling frist wachtrij van Fata Morgana op

De buitenwachtrij van Fata Morgana in de Efteling heeft eindelijk een opknapbeurt gekregen. Dat was hard nodig: de afgelopen tijd was er sprake van opvallend achterstallig onderhoud onder de overkapping bij de attractie. De muren en het plafond zaten vol met beschadigingen.



In december vorig jaar verschenen daar nog pijnlijke foto's van op internet. Bijna een jaar later heeft de Efteling de tijd en het geld gevonden om iets aan het verwaarloosde uiterlijk te doen. Op dit moment oogt de wachtrij weer een stuk frisser. Van afbrokkelend stucwerk is geen sprake meer. Tijdens de schilderklus bleef de attractie gewoon in bedrijf.

Fata Morgana heeft een binnen- en een buitenwachtrij, die allebei overdekt zijn. Het buitengedeelte, bestaand uit een eenvoudige zigzagrij met donkergroene hekken en enkele oosterse elementen, is alleen op drukke momenten in gebruik.