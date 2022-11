Disneyland Paris verhoogt restaurantprijzen: stijgingen tot 30 procent

Disneyland Paris

Bezoekers van Disneyland Paris zullen vanaf vandaag een stuk meer moeten betalen voor een hapje eten. De tarieven van veel restaurants in het Disney-resort zijn verhoogd. Dat geldt voor zowel buffetrestaurants als restaurants met bediening aan tafel. Het gaat op verschillende plekken om significante prijsstijgingen van 20 tot 30 procent.



Zo steeg de prijs van een menu voor volwassenen bij Assepoester-restaurant Auberge de Cendrillon van 79 euro naar 95 euro per persoon. Een kindermenu kost daar nu 50 euro in plaats van 46 euro. Bij Ratatouille-restaurant Bistrot Chez Rémy zijn gasten voortaan 55 euro kwijt voor een menu met een toetje, een verhoging van 8 euro. Voor een Petit Chef-kindermenu vraagt Disney geen 22 euro meer, maar 30 euro.

Bij Walt's - An American Restaurant in parkdeel Main Street U.S.A. bedroeg de prijs van een menu de afgelopen tijd 42 euro per persoon. Dat werd 55 euro. Voor kinderen zal 30 euro in plaats van 22 euro neergeteld moeten worden. Een menu bij Captain Jack's - Restaurant des Pirates, gelegen bij Pirates of the Caribbean, kost nu 45 euro.



Hotels

Wie kiest voor het all-you-can-eat-buffet bij Restaurant Agrabah Café, rekent in het vervolg 40 euro per persoon af. Een hapje eten bij Plaza Gardens Restaurant werd 7 euro duurder: bezoekers betalen geen 38 euro meer, maar 45 euro. Marvel-buffetrestaurant Pym Kitchen hanteert hetzelfde tarief, 3 euro meer dan voorheen. Ook bij locaties als Silver Spur Steakhouse en The Lucky Nugget Saloon stegen de prijzen, net als bij de eetgelegenheden in de Disney-hotels.



Bij fastfoodrestaurants als Café Hyperion en Restaurant en Coulisse werd een trucje toegepast: de menuprijzen gingen daar niet of nauwelijks omhoog, maar voortaan bevatten de menu's geen toetje meer. Voor desserts zal dus voortaan bijbetaald moeten worden. De prijs van een frisdrank steeg naar 4 euro per beker.