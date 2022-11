Leveranciers

Duits bedrijf ontwikkelt waterglijbaan met een kruispunt

Een Duitse fabrikant van waterattracties brengt een nieuw soort glijbaanelement op de markt. Wiegand Waterrides ontwikkelde een waterglijbaan met een kruispunt. Badgasten glijden in eerste instantie rechtdoor over een kruising, waarna ze een bocht van 270 graden maken.



Daarna kruisen ze de splitsing opnieuw. Het concept, dat deze maand gepresenteerd werd op een Amerikaanse pretparkbeurs, kreeg de naam xslide. Bezoekers zitten in bootjes voor twee of drie personen. Volgens Wiegand gaat het om "een compleet nieuwe ervaring, zowel visueel als fysiek".

Het is ook mogelijk om meerdere kruisingen toe te voegen aan één glijbaan. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van sensoren en vooraf geprogrammeerde een lopende band. De firma benadrukt dat veiligheid op de eerste plaats stond bij het ontwerpen van het bijzondere onderdeel.