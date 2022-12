Attractiepark Toverland

Foto's: honderdduizenden kerstlampjes tijdens Winter Feelings in Toverland

Winter Feelings, het nieuwe winterconcept van Toverland, komt na zonsondergang pas volledig tot zijn recht. Als de avond valt worden in het Limburgse attractiepark deze winter honderdduizenden lampjes ontstoken. Attracties en gebouwen zijn voorzien van kerstverlichting en op veel plekken verschenen guirlandes en dennenbomen met lampjes erin.



Het is voor het eerst dat Toverland in de wintermaanden volledig opengaat, inclusief de buitengebieden Ithaka, Magische Vallei en Avalon. Er werd een hoop geïnvesteerd in nieuwe verlichting. Entreegebied Port Laguna - voor de gelegenheid omgedoopt tot Winter Laguna - vormt het middelpunt van de kerstactiviteiten. Daar kan ook 's avonds geschaatst, gegleden en gecurld worden.

Verder werd het gewoonlijk vrij kale wandelpad tussen Port Laguna en Avalon voorzien van heel veel kerstverlichting in bomen en op struiken. Bij kampvuren in de Magische Vallei, Ithaka en Avalon kunnen marshmallows geroosterd worden.



Sluitingstijd

Winter Feelings vindt plaats in de weekenden tot 15 januari, plus de hele kerstvakantie. Hoelang bezoekers Toverland in het donker kunnen bewonderen, hangt af van de sluitingstijd van het park. De poorten sluiten 's winters om 18.00, 19.00 of 20.00 uur. Op dit moment gaat de zon rond 16.30 uur onder.