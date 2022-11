Efteling

Foto's: stalen baandelen voor houten achtbaan Efteling liggen klaar

Joris en de Draak, de houten achtbaan van de Efteling, wordt deels van staal. Nieuwe baandelen liggen al klaar naast de attractie, zo is te zien op foto's. In samenwerking met de Amerikaanse fabrikant Great Coasters International wordt één dubbele bocht, aan de kant van de Python, voorzien van een volledig stalen rail.



Daarmee wil de Efteling slijtage tegengaan. Bij de werkzaamheden is wel haast geboden. Het project moet al over drieënhalve week afgerond zijn. Volgens de officiële onderhoudskalender zal Joris en de Draak weer operationeel zijn vanaf de kerstvakantie: zaterdag 24 december.

De ingrijpende renovatie ging begin oktober van start. In eerste instantie lag de focus op andere delen van de baan, waar de houtlagen zijn vervangen. Op plekken met veel belasting werd gekozen voor een speciale hardhoutsoort, die meer belasting aan kan.



Animatronic

Verder werkt de Efteling aan het opknappen van Edna, de grote draak naast de coaster. De animatronic gaat voor het eerst in jaren weer bewegen. Ook de komende jaren zal Joris en de Draak nog regelmatig dicht zijn: het is de bedoeling om in drie jaar tijd de volledige baan aan te pakken.