Harry Potter: A Forbidden Forest Experience

Buurtbewoners boos over Harry Potter-attractie in Belgisch bos: 'Een ramp'

De tovenaarswereld van Harry Potter is deze winter te vinden in een Belgisch bos. Onder de noemer Harry Potter: A Forbidden Forest Experience werd een bosgebied bij Brussel omgetoverd tot een paradijs voor Potter-fans. Daar is niet iedereen blij mee: omwonenden vrezen voor schade aan de omgeving.



Bezoekers van A Forbidden Forest Experience maken na zonsondergang een wandeling langs taferelen uit de Harry Potter-boeken en -films. De decors komen tot leven met behulp van licht, geluid en projecties. Daarvoor werden kabels, luidsprekers en dieselgeneratoren neergezet. Het terrein is eigendom van het Agentschap voor Natuur en Bos, een overheidsorganisatie. De exploitatie is in handen van het initiatief Natuurinvest.

Dagblad De Standaard sprak met meerdere tegenstanders. "Harry Potter houdt Vlaams park in commerciële greep", luidt de krantenkop. Hugo Schoukens uit Vlezenbeek, die het voortouw neemt in het protest, ziet naar eigen zeggen met lede ogen aan hoe het natuurgebied verandert in "een pretpark".



Beschadigd

"En dat drie maanden lang", verzucht Schoukens. "De natuur in het park raakt hierdoor onvermijdelijk beschadigd. Voor de aanwezige fauna en flora - ik denk aan de reeën en de vleermuizen - is dat een ramp. De enige uilen die er nog zitten, zijn nep."



Hugo De Greef, voormalig cultuurmanager bij ­het Brusselse Kaaitheater, schaart zich achter dorps­genoot Schoukens. "Dit is volledig buiten proportie. Het is te groot en gaat de draagkracht van het domein ver te boven. Het staat haaks op wat dit stuk natuur zou moeten betekenen." Hij pleit ervoor om het natuurgebied helemaal niet meer commercieel te exploiteren.



Vleermuizen

Een woordvoerster van Natuurinvest meldt dat bij het opzetten van het evenement wel degelijk rekening is gehouden met de natuur: er worden geen bomen of planten weggehaald en containers en kraampjes zijn op grasvelden gezet. Bomen waar mogelijk vleermuizen in huizen, zijn bewust niet verlicht. Bovendien bevat het park geen Europees beschermde natuur.



"De schade aan de fauna en flora zal verwaarloosbaar zijn", aldus de voorlichtster. Ze benadrukt dat over een eventuele tweede editie nog geen beslissing is genomen. Zuhal Demir, de Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, komt kritischer uit de hoek. "Het lijkt erop dat de schaal van het evenement is ­onderschat, zo is gebleken na contacten tussen de buurt en het kabinet", laat ze via haar woordvoerder weten. "Na evaluatie zullen toekomstige initiatieven beter ingeschat moeten worden."



Warner Bros.

A Forbidden Forest Experience ging op zaterdag 5 november van start. Voor het evenement werkt Warner Bros. Themed Entertainment samen met het gerenommeerde ontwerp- en decoratiebureau Thinkwell. De organisatie verwacht in enkele maanden tijd zo'n 200.000 bezoekers.