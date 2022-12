Parc Astérix

Rechter buigt zich over mishandeling door beveiliger Parc Astérix

Een confrontatie tussen een bezoeker en beveiligers van Parc Astérix heeft geleid tot een langslepende rechtszaak. In augustus 2015 vroeg een medewerker van het Franse pretpark een man om de achtbaan OzIris te verlaten, omdat zijn zoon niet lang genoeg was. Toen de vader dit weigerde, werd de beveiliging ingeschakeld.



De recalcitrante man vertelde dat hij lang in de rij had moeten staan en niet van plan was om te vertrekken. Hij duwde een toegesnelde beveiliger tegen de achtbaantrein aan, waarna de situatie escaleerde. Het personeelslid sloeg de bezoeker twee keer in het gezicht. Vervolgens arriveerden vijf andere bewakers, die de situatie onder controle probeerden te krijgen.

Zij werkten de bezoeker hardhandig tegen de grond, waarbij de eerste beveiliger nog een klap uitdeelde op het achterhoofd. Een andere medewerker ontfermde zich over het kind. Uiteindelijk liep de vader hoofdletsel, een gebroken tand, blauwe plekken en een gekneusde wervelkolom en knie op. Zeven jaar later is hij nog altijd voor 80 procent arbeidsongeschikt, schrijven regionale media. In de rechtszaal liep de man moeilijk, met behulp van een wandelstok.



Uitgelokt

De beveiliger gaf tijdens de rechtszaak toe dat hij destijds te ver is gegaan. Hij werkt inmiddels niet meer voor het attractiepark. Volgens de rechter heeft hij inderdaad een grens overschreden, maar in de uitspraak wordt benadrukt dat de mishandelde bezoeker medeverantwoordelijk is. Hij zou het voorval met zijn agressieve houding deels zelf hebben uitgelokt.



Daarom heeft het slachtoffer recht op een lagere schadevergoeding, oordeelde de rechter. Het exacte bedrag moet op een later moment bepaald worden. De bewaker is al wel veroordeeld tot het betalen van een boete van 600 euro.