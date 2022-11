Parc Astérix

Toegangsprijs Parc Astérix stijgt naar bijna 60 euro in 2023

Parc Astérix verhoogt de entreeprijs volgend jaar met 4 euro. Daarmee kruipt het Franse pretpark richting een ticketprijs van 60 euro. De prijs van een regulier toegangsbewijs stijgt ruim 7 procent in seizoen 2023. Bezoekers gaan 59 euro in plaats van 55 euro betalen, zo is te zien in de online ticketshop.



Het gaat om een Billet Liberté zonder datum, geldig op alle openingsdagen tussen 17 december 2022 en 7 januari 2024. Na de aankoop moet via de website van Parc Astérix nog een bezoekdag gereserveerd worden. Voor specifieke data zijn online goedkopere kaartjes verkrijgbaar.

In 2023 opent een nieuw themagebied met onder andere twee attracties: de spectaculaire 51 meter hoge lanceerachtbaan Toutatis en de nebulaz-molen Chez Girofolix. Naast de investeringen noemt een woordvoerster de gestegen kosten voor energie, grondstoffen en lonen als een reden om de tarieven te verhogen.



Disneyland

Ondanks de prijsstijging is Parc Astérix nog wel een stuk goedkoper dan het duurste park van Frankrijk: bij Disneyland Paris kosten reguliere dagkaarten momenteel 130 euro per persoon.