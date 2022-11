Bellewaerde Park

Boete en voorwaardelijke celstraf voor twintiger die voyeuristische foto's nam in zwembad Bellewaerde

Een 22-jarige Vlaming heeft stiekem foto's genomen in de kleedruimtes van Bellewaerde Aquapark, het zwemparadijs bij het Belgische pretpark Bellewaerde Park. Na onderzoek trof de politie voyeuristische beelden en kinderporno aan op zijn computer.



De man uit de gemeente Moorslede is veroordeeld tot een boete en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee jaar. Dat meldt nieuwssite HLN. Volgens Bellewaerde heeft een opa van een minderjarig meisje destijds al een melding gemaakt van een dergelijk voorval.

Het meisje bleek de toenmalige vriendin van de twintiger te zijn. Door een beperking heeft ze de mentale leeftijd van een persoon van 7 jaar. De twee hadden ook seks in een kleedhokje van Bellewaerde Aquapark, maar volgens haar begeleider wilde ze dat eigenlijk niet.



Advocaat

In de rechtszaal vertelde de advocaat van de man dat zijn cliënt óók mentaal beperkt is en onder bewindvoering staat. Hij zou situaties totaal verkeerd inschatten. Uiteindelijk legde de rechter naast de voorwaardelijke celstraf een boete van 4000 euro op. Verder moet hij zich de komende tijd houden aan strikte voorwaarden.