Foto's: PortAventura bouwt multi dimension coaster, opening in 2023

PortAventura World presenteert in 2023 een spectaculaire overdekte achtbaan met bijzondere elementen. Dat blijkt uit foto's van de bouwplaats in het Spaanse pretparkresort. In het Far West-themagebied wordt momenteel gebouwd aan een multi dimension coaster van fabrikant Intamin uit Liechtenstein.



Dat attractietype wordt gekenmerkt door speciale onderdelen als doodlopende stukken, lanceringen en draaischijven. Bouwwerkzaamheden zijn al maanden in volle gang. Tot nu toe was niet duidelijk welk attractietype PortAventura op het oog had. Onlangs arriveerden de eerste baandelen op het terrein. Een deel van de coaster staat inmiddels overeind.

Voorlopig zijn er nog geen ontwerpen vrijgegeven. Ook werden nog geen specificaties bekendgemaakt, zoals de hoogte, de lengte of de topsnelheid. Een concept van leverancier Intamin laat wel zien wat we ongeveer van de achtbaan kunnen verwachten. Over het thema komt zeer binnenkort meer informatie naar buiten.