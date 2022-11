Efteling: Danse Macabre

Efteling bevestigt dat gedeelte van Spookslot bewaard blijft

De Efteling gaat een deel van het oude Spookslot inderdaad hergebruiken, zoals Looopings afgelopen week al meldde. Het gedeelte van de spookruïne dat nu nog overeind staat, wordt onderdeel van het nieuwe themagebied Huyverwoud. Daar komt de vervangende attractie Danse Macabre te liggen.



Vrijdag kon de Efteling het nieuws nog niet bevestigen. Nu komt het sprookjespark wel met een confirmatie. "De Spookslot-muur en -toren worden, met misschien nog wat kleine aanpassingen, onderdeel van het nieuwe themagebied", laat men weten.

De afgelopen maanden hield de Efteling vol dat het volledige bouwwerk tegen de vlakte zou gaan. Nu is duidelijk dat de overblijfselen van het Spookslot toch nog jaren in het park te vinden zullen zijn. "De details van de afgebrokkelde gevel passen perfect bij het nieuwe griezelige themagebied", aldus de Efteling.



Kroonluchter

Bijna het volledige attractiegebouw van het Spookslot is de afgelopen weken gesloopt. De 20 meter hoge toren bleef voor een groot deel staan. Dat geldt ook voor de helft van de ronde zaal uit de wachtrij, bekend van de kroonluchter hangend aan een harige arm. Oude decorstukken zijn eerder al opgeslagen in de kelder onder Vogel Rok. Sommige elementen zullen terugkeren in Danse Macabre.



Huyverwoud krijgt een oppervlakte van 17.000 vierkante meter. De attractie Danse Macabre komt pal naast de Spookslot-restanten te staan. Verder realiseert de Efteling een souvenirwinkel, toiletten en een horecagelegenheid in het themadeel, dat in 2024 helemaal af moet zijn. De totale investering bedraagt zo'n 25 miljoen euro.