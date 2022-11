Attractiepark Toverland

Video: Toverland-karakters samen op het podium in nieuwe slotshow Het Magische Winterfeest

De verschillende personages van Toverland ontmoeten elkaar in een nieuwe show. Elke themawereld in het attractiepark wordt bevolkt door eigen figuren. Voor de muzikale voorstelling Het Magische Winterfeest, dagelijks te zien tijdens winterseizoen Winter Feelings, staan ze voor het eerst samen op één podium.



Zo zien toeschouwers heksje Toos Toverhoed, zwijntje Morrel, uitvinder Maximus Müller, leden van de familie Magistralis, tovenaar Merlijn en tovenaarsleerling Arlène dansen en zingen. Ze krijgen gezelschap van twee winteracts: de Winter Wonder Verzamelaars en de Winterse Klanken.

De karakters zingen liedjes rond een 10 meter hoge kerstboom. Müller dreigt de feeststemming de bederven als hij toegeeft niet in magie te geloven. Uiteindelijk gaat de sceptische uitvinder toch overstag, waarna de boom weer aangestoken kan worden.



IJsbaan

Toverland spreekt over "een kleurrijke en spectaculaire slotshow". De voorstelling wordt om 18.45 uur vertoond op de ijsbaan in Winter Laguna, de winterse variant van enteegebied Port Laguna. Winter Feelings vindt plaats in alle weekenden tot half januari 2023 en tijdens de volledige kerstvakantie.