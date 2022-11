Attractiepark Toverland

Video: Toverland verwerkt bekende kerstliedjes in nieuwe versie van watershow

Toverland heeft winterseizoen Winter Feelings aangegrepen om een nieuwe versie van watershow Katara te ontwikkelen. Het fonteinenspektakel in het Limburgse attractiepark kent voortaan een speciale kersteditie, onder de noemer Katara Festive Fountains.



De gebruikelijke soundtrack heeft plaatsgemaakt voor een epische medley van bekende kerstliedjes en Toverland-deuntjes, aangevuld met kerstbelletjes. Daarvoor werd de Duitse firma IMAscore ingeschakeld, die ook al verantwoordelijk was voor de originele Katara-voorstelling.

Zo bevat de productie instrumentale versies van de nummers Jingle Bells, Joy to the World, O Dennenboom en Deck the Halls. Katara bevindt zich in themagebied Magische Vallei, tegenover horecacomplex Katara Plaza.



Showtijden

Winter Feelings duurt nog tot en met zondag 15 januari. Het park gaat open in de weekenden en tijdens de kerstvakantie. De muzikale show is meerdere keren per dag te zien, waaronder een aantal keer na zonsondergang. Showtijden worden niet meer ter plekke vermeld: ze staan alleen nog in de officiële Toverland-app.