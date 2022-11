Blackpool Pleasure Beach

Pretparkdirectrice wekt verbazing met warrige tweets over gesloten attractie: 'Enorm drama'

De directrice van het Engelse attractiepark Blackpool Pleasure Beach zorgt voor verbazing en verwarring op social media. In een reeks Twitter-berichten levert Amanda Thompson commentaar op de renovatie van de bekende waterattractie Valhalla, die nu al twee jaar in beslag neemt. Thompson beweert dat ze niet bij het project betrokken wordt en geen idee heeft waarom de attractie nog niet open is.



Blackpool Pleasure Beach is een familiebedrijf, in handen van de familie Thompson. Toch wordt de grote bazin kennelijk niet op de hoogte gehouden van belangrijke projecten als de verbouwing van Valhalla. De darkride, die eind 2019 dicht ging, had in 2021 weer open moeten gaan. Eind 2020 werd duidelijk dat de heropening uitgesteld zou worden tot 2022.

Maar ook dit jaar konden bezoekers geen tochtje maken. In augustus werd al gesuggereerd dat bezoekers mogelijk geduld zouden moeten hebben tot 2023. Vandaag, op de allerlaatste openingsdag van 2022, is Valhalla nog steeds buiten gebruik. Het nieuwe seizoen van Blackpool Pleasure Beach start half maart 2023.



Schreeuwen

In acht warrige tweets neemt Thompson geen verantwoordelijkheid voor de langdurige sluiting van haar eigen attractie: ze schuift de schuld af op haar personeel. "Ik heb geen idee waarom deze attractie niet open is gegaan", aldus de directrice in haar eerste bericht. "Zo te zien is het nog lang niet klaar. Ze hebben mij niet betrokken bij dit project. Ik dacht dat het afgelopen jaar al afgerond zou zijn. Het is nu achttien maanden te laat. Als ik te laat ben of het budget overschrijdt, schreeuwen ze naar me."



In een volgende tweet bedankt ze medewerkers voor een mooi seizoen. "Maar we missen nog steeds Valhalla. Wat daar gebeurt, wordt duidelijk voor mij verborgen gehouden..." Vervolgens noemt ze enkele kerstactiviteiten, die volgens haar "wel op tijd" af waren.



Miscommunicatie

Thompson schetst een bizar beeld van een amateuristisch bedrijf waar chaos en miscommunicatie de boventoon voeren. Pretparkfans reageren dan ook verbijsterd. "Als directeur van het bedrijf zou je moeten weten wat er met Valhalla aan de hand is", zegt een twitteraar. "Als je dat niet weet, kampt je firma met serieuze operationele problemen."



Dan krabbelt de directrice terug. "Ja, natuurlijk weet ik het wel, maar sommige dingen worden gewoon verborgen en instructies gaan verloren. Ik dacht dat de attractie dit weekend open zou gaan. Ik ben er niet, dus ik kan niet antwoorden voor degenen die me niets laten weten. Ik heb geen ogen in mijn achterhoofd... Ja, eigenlijk toch wel meestal."



Klaar mee

Als iemand suggereert om in ieder geval de officiële website van het park aan te passen, die nog altijd 2022 vermeldt als openingsjaar, wordt Thompson kribbig. "Ik vraag dagelijks naar de status, maar sommige dingen liggen buiten mijn macht. Ik hou jullie gewoon op de hoogte. Het is niet dat het me niets kan schelen. Ik ben er nog veel meer klaar mee dan jullie allemaal. Het is gewoon een enorm drama dat niet mijn verantwoordelijkheid is. Ik ben geen ingenieur of elektricien."



Maar wordt het niet eens tijd voor een nette verklaring over de sluiting in de media, in plaats van een paar chagrijnige tweets? Thompson: "Nou ja, de attractie had wel degelijk open moeten gaan, maar de datum wordt steeds naar achter geschoven." Dan haalt de directrice het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie erbij. "Het is niet onze schuld dat reserveonderdelen vertraging hebben opgelopen en het is niet onze schuld dat we Europa hebben verlaten tijdens Brexit. Fabrikanten hebben ook problemen met het verkrijgen van onderdelen."



Geërgerd

Fans nemen geen genoegen met die verklaring. "Maar het is jóúw park, jij bent de eigenaar! ", is een exemplarische reactie. "Ik ken de feiten maar dat zorgt niet voor een snellere afronding. Ik wil echt niet dat de attractie dicht blijft. Ik ben meer geërgerd dan jullie allemaal, maar veiligheid staat voorop. Meer woorden maak ik er niet aan vuil."



Die laatste belofte wordt direct weer gebroken, want er volgen nog twee tweets over Valhalla. "De communicatieafdeling zal nog wel een update sturen. Ik heb het promotiemateriaal al afgerond. Ik dacht echt dat de attractie openging, ik ben echt van streek en teleurgesteld." Eén ding is zeker: Thompson heeft de zaak niet onder controle. "Dit wekt in ieder geval geen vertrouwen", schrijft een fan. "Blijkbaar hebben jullie gewoon een waardeloze projectmanager en een waardeloos communicatiebeleid", meldt een ander.