Efteling: tijdelijke toiletten naast bouwplaats Danse Macabre

De Efteling heeft tijdelijke toiletruimtes neergezet in parkdeel Anderrijk. Om het gemis van de toiletten bij het Spookslot op te vangen, werd tussen Max & Moritz en de Piraña een overkapping met toiletunits van verhuurbedrijf Boels geplaatst. Dat is pal naast de bouwplaats van de nieuwe attractie Danse Macabre.



Voorheen waren er toiletten te vinden bij de uitgang van het Spookslot, naast verkooppunt De Witte Walvis. Die zijn inmiddels gesloopt. Bij vervanger Danse Macabre wordt een nieuw gebouw gerealiseerd met een souvenirwinkel én wc's, maar dat bouwwerk is voorlopig niet af.

Daarom koos de Efteling voor tijdelijke toiletten, die sinds afgelopen zaterdag in gebruik zijn. Het Anderrijk telt drie andere locaties met toiletten: Fabula, Bäckerei Krümel en Fata Morgana.



Warme Winter Weide

Het attractiepark kampt al langer met een structureel tekort aan toiletruimtes. Om die reden staan er al geruime tijd tijdelijke toiletten op de Speelweide, waar nu de Warme Winter Weide is opgebouwd. Afgelopen zomer was er ook sprake van tijdelijke toiletblokken achter de Python.