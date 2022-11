Efteling

Foto's: supermarktketen Lidl neemt de Efteling over tijdens themadagen

Bezoekers van de Winter Efteling worden deze week drie dagen lang geconfronteerd met Lidl-reclames. De supermarktketen heeft de Efteling uitgekozen als locatie om het 25-jarig bestaan van het bedrijf te vieren. Om die reden staan er momenteel Lidl-vlaggen, Lidl-tenten, Lidl-spandoeken en Lidl-borden in het attractiepark.



Op de officiële Efteling-website en -kalender wordt niets vermeld over het evenement voor duizenden Lidl-medewerkers, dat plaatsvindt op vrijdag 25, zaterdag 26 en zondag 27 november. Nietsvermoedende dagbezoekers zullen de wenkbrauwen fronzen bij het aantreffen van het schreeuwerige Lidl-promotiemateriaal.

Op verschillende plekken moet de kenmerkende Efteling-sfeer opboksen tegen felgele en felblauwe marketinguitingen van de goedkope grootgrutter. Zo werd de Pardoes Promenade tijdelijk een soort Lidl Promenade. Er is zelfs een heuse I Love Lidl Experience opgetuigd bij Fata Morgana: een overdekte Lidl-beleving met spelletjes, weetjes, fotopunten en een silent disco met een Lidl-dansvloer.



Vogel Rok

Bij binnenkomst ontvangen bezoekers een Lidl-muts. In tenten bij Fata Morgana, Symbolica en De Oude Tufferbaan zijn fotolocaties met green screens gerealiseerd. Daar is het bijvoorbeeld mogelijk om digitaal te poseren voor het Lidl-filiaal in Tilburg Reeshof, waar Vogel Rok bij is geplakt. Voor de drie Lidl-dagen werd ook een hoop extra entertainment ingehuurd. Bovendien kwam er een speciale Lidl-parkplattegrond.



De onsubtiele supermarktreclames bewijzen dat de Efteling bereid is om veel concessies te doen op het gebied van sfeer en uitstraling. Wanneer een een bedrijf voldoende geld op tafel legt, verdwijnen esthetische bezwaren als sneeuw voor de zon. Overigens is het niet de bedoeling dat abonnementhouders een kijkje komen nemen in de EfteLidl: vanwege de verwachte drukte zijn Efteling-abonnementen dit weekend niet geldig.