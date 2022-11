Leveranciers

Video: attractiebouwer Intamin heeft nu ook waterbaan met lancering

Klassieke waterbanen kunnen nu ook uitgerust worden met één of meerdere lanceringen. Fabrikant Intamin heeft een nieuwe functionaliteit ontwikkeld voor het bestaande attractietype flume ride. Dankzij een zogeheten booster-element is het mogelijk om bootjes te versnellen in het water.



Zo kunnen vaartuigen omhoog gebracht worden en een splash maken zonder dat er een lift nodig is. Flume rides zijn moderne versies van boomstambanen, met veiligheidsbeugels in de boten. Voorbeelden zijn Chiapas in Phantasialand (Duitsland) en Biberburg in Familypark (Oostenrijk).

Intamin ontwikkelde zelf een voorbeeldopstelling met een verticale lift, meerdere afdalingen en één booster-sectie, zo is te zien in een video. De leverancier uit Liechtenstein heeft al een exemplaar verkocht: 's werelds eerste flume ride met een lancering opent volgend jaar in SeaWorld San Antonio in de Verenigde Staten.