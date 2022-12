Kermis

Winterkermis in Breda op het laatste moment afgelast: streep door Brabants Winterfestijn

Een grote winterkermis in Breda gaat toch niet door. Eigenlijk had vandaag Het Brabants Winterfestijn van start moeten gaan bij evenementenlocatie Breepark. Men beloofde "absoluut topamusement op meer dan 10.000 vierkante meer", met meer dan 35 attracties en kramen. De reclamecampagne draaide al op volle toeren.



Eigenlijk zou Het Brabants Winterfestijn al in 2020 plaatsvinden. Dat ging niet door vanwege de coronacrisis. Ook in 2021 gooide het coronavirus roet in het eten. Drie keer is scheepsrecht, dacht de organisatie, maar ook dit jaar zal er geen winterkermis neerstrijken in Breda. Afgelopen week werd plotseling duidelijk dat het evenement wéér niet doorgaat.

"Een donderslag bij heldere hemel, op het moment dat de aankondigingsborden al in de wijde omgeving waren uitgehangen, de radioreclame op stoom kwam en er een enthousiast team klaarstond om er een groot feest van te maken", schrijft het verantwoordelijke evenementenbureau Duursma Groep in een verklaring.



Excuses

"Wij bieden op de eerste plaats aan alle betrokkenen onze oprechte excuses aan voor de eventuele overlast, in wat voor vorm dan ook." Wie al een ticket had gekocht, krijgt het betaalde bedrag "zo spoedig mogelijk" terug. Ter compensatie mag iedereen met een kaartje voor de kermis met korting naar Kerstcircus Oss.



In de mededeling wordt geen reden gegeven voor de onverwachte annulering. Een woordvoerder van de organisatie vertelt aan Looopings dat er problemen waren met de vergunning. Men was in de veronderstelling dat er geen extra vergunning nodig was voor de binnenactiviteiten in de evenementenhal. Toen dat wel het geval bleek, was het al te laat om het papierwerk op tijd in orde te maken.



Booster

Het attractieaanbod van Het Brabants Winterfestijn zou onder andere bestaan uit booster Hell Raiders, draaiende bank Extreme Trip, rupsbaan Cocoon, funhouse Heroes City, spiegeldoolhof Rainforest Labyrinth en de Power Polyp. Daarnaast stonden er entertainmentacts op het programma. Entreebewijzen werden verkocht voor 22,50 euro.



"Het allerbeste op gebied van pretpark, circus, food en fun zijn hier bijeengebracht als garantie voor een ultiem uitje tijdens de kerstvakantie", luidde de promotietekst. "Het klinkt te mooi om waar te zijn maar wij verzekeren u dat het echt kan."