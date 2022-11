Attractiepark Toverland

Foto's: Toverland omgetoverd tot winterwonderland voor nieuw concept Winter Feelings

Toverland is voor het eerst in de geschiedenis volledig geopend in de winter. Voorheen werden 's winters alleen delen van het attractiepark opengesteld, nu zijn bezoekers welkom in alle themagebieden. Een uitgebreide fotoreportage van Looopings laat zien wat je van het nieuwe winterconcept Winter Feelings kunt verwachten.



Achtbaan Fenix blijft tot nader order dicht vanwege werkzaamheden. Alle andere attracties zijn operationeel, mits de weersomstandigheden het toelaten. Ondanks de lagere temperaturen kunnen bezoekers bijvoorbeeld ook een vaartocht maken in wildwaterbaan Djengu River en de vernieuwde boomstambaan Expedition Zork.

Bovendien is op veel plekken gezorgd voor kerstdecoraties en extra entertainment. Entreegebied Port Laguna werd getransformeerd tot Winter Laguna, met een schaatsbaan, een 5 meter hoge bandenbaan, een kerstmarktje, curlingbanen, verwarmde terrassen, een almhut en een 10 meter hoge kerstboom. Er treden ook muzikanten op. 's Avonds wordt de ijsbaan gebruikt voor een slotshow.



Familievoorstelling

Watershow Katara zit in een winters jasje. In themagebied Avalon kunnen bezoekers hun gelukswensen delen met tovenaar Merlijn. Uitvinder Maximus Müller vertelt in Wunderwald verhalen over het mythische wezen Zork. Tegenover funhouse Villa Fiasko treden de Winter Wonder Verzamelaars op. Toos en Morrel hebben hun eigen familievoorstelling Winterpret in het Land van Toos. Bij houten achtbaan Troy wordt muziek gemaakt onder de noemer Winterse Klanken.



Het huren van schaatsen kost 5 euro. Bezoekers kunnen ook hun eigen ijshockeyschaatsen gebruiken. Met noren, klapschaatsen of schoenen mogen ze het ijs niet op. Voor de curlingbanen zijn tijdslots te reserveren van dertig minuten. Daarvoor vraagt Toverland 10 euro per gezelschap, maar deelnemers ontvangen het betaalde bedrag na afloop terug als horecategoed voor de almhut.



Gratis marshmallow

Traditiegetrouw zorgt Toverland ook voor een bijpassend horeca-aanbod, met onder andere erwtensoep, pompoensoep, pretzels, cakes, apfelstrudels, kaneelbroodjes, hotdogs, borrelplanken en friet met curryworst of stoofvlees. Iedere bezoeker ontvangt bij binnenkomst een bon voor een gratis marshmallow op een stok. De lekkernij kan boven een vuurtje geroosterd worden.



Voor Winter Feelings ging Toverland een commerciële samenwerking aan met het Oostenrijkse wintersportoord Wald-Königsleiten in de Zillertal Arena, inclusief après-skiclub Bergliebe Club & Hannes Alm Königsleiten en hotel My Alpenwelt Resort. Pretparkbezoekers komen op verschillende plekken reclames voor de Oostenrijkse bestemmingen tegen. Er staat zelfs een informatiekiosk van het skigebied.



Vrijkaarten

Winter Feelings vindt plaats op alle zaterdagen en zondagen tot en met 15 januari 2023, plus de hele kerstvakantie. Hoewel Toverland nog nooit eerder volledig open was in de wintermaanden, werd het tijdens het allereerste winterweekend gezellig druk. Het park heeft vele duizenden vrijkaarten uitgedeeld: wie tussen eind april en half juli of tussen eind augustus en begin oktober een regulier entreebewijs bestelde, ontving een gratis ticket voor het winterseizoen.