Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Feestelijk programma voor oudejaarsavond in Attractiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen heeft een feestelijk avondprogramma samengesteld voor oud en nieuw. Speciaal voor vakantiegasten wordt het jaar op zaterdag 31 december afgesloten met verschillende familieshows én een vuurwerkspektakel.



Het Overijsselse pretpark is op de laatste dag van 2022 geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Voor verblijfsgasten blijven enkele attracties tot 20.00 uur geopend. Ook waterpark Aqua Mexicana sluit pas om 20.00 uur. In Big Jake Dinner House, gelegen aan het Fonteinplein, kunnen bezoekers 's avonds gebruikmaken van een buffet. Daar treedt eveneens een dj op.

Het reguliere tarief voor volwassenen bedraagt 47,50 euro, voor kinderen kost het buffet 20,50 euro. Verder is het mogelijk om te gourmetten in een vakantiehuisje. Slagharen biedt gourmetpakketten aan met vlees, groentes, stokbrood en sauzen. Volwassenen betalen 19 euro. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar moet 11,50 euro afgerekend worden. Men rekent 25 euro aan borg voor het gourmetstel.



Music Hall

Daarnaast belooft Slagharen "tal van feestelijke activiteiten" in de Music Hall, beginnend met de Red Bandit Dance Party om 19.00 uur. Om 19.30 uur start Family Game Show, gevolgd door de Super Bingo om 20.30 uur. Vanaf 21.30 uur zorgt een dj voor een feeststemming op het Fonteinplein.



Daar vindt om 23.50 uur ook het aftelmoment met de wasberen Randy en Rosie plaats, de mascottes van Slagharen. Om middernacht barst een muzikale vuurwerkshow los. Voor de aanwezigen zijn er drankjes en oliebollen.