Efteling

Video: Bouwmeester Big laat van zich horen in de Efteling

Het nieuwe personage Bouwmeester Big is sinds kort te horen in de Efteling. Bezoekers kunnen het biggetje niet in levenden lijve ontmoeten, maar voortaan luisteren voorbijgangers wel naar zijn geknor. Geluidseffecten bij de bouwplaats van het Efteling Grand Hotel suggereren dat de big druk aan het werk is.



Bouwmeester Big werd vorige maand geïntroduceerd als de mascotte van bouwwerkzaamheden in de Efteling. Het figuur is afkomstig uit het sprookje van De Drie Biggetjes. Op bouwschuttingen in het entreegebied wordt het achtergrondverhaal uitgebeeld. Even verderop, op de Pardoes Promenade, is de bouwkeet van de Bouwmeester neergezet.

Het gaat om een omgebouwde oude Unox-kar. Op een bord valt meer te lezen over de herkomst van de big. Verfpotten, een emmer, een hoopje stenen en een tweedimensionale kruiwagen laten zien dat ook hier volop geklust wordt. Bezoekers kunnen niet dichtbij komen: de keet staat vooralsnog achter bouwhekken.



Zagen

De nieuwe geluiden zijn gemixt door de bestaande parkmuziek van componist René Merkelbach. Passanten horen de big niet alleen knorren, maar bijvoorbeeld ook zagen, timmeren, schuren, beitelen en drillen. Het Efteling Grand Hotel moet in 2024 af zijn. Op dit moment is men bezig met de fundering.