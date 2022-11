Walibi Holland

Walibi Holland: voordelige tickets voor winteropening op kortingssite

Walibi Holland schakelt kortingssite ActievandeDag.nl in om tickets voor winteropenstelling Bright Nights te slijten. Het pretpark in de polder gaat voor het eerst open in de winter. Een regulier entreebewijs kost 30 euro, maar via de actiesite zijn nu voordeligere toegangskaarten beschikbaar.



Op dit moment kosten Bright Nights-tickets bij ActievandeDag 18,99 euro, bijna 40 procent minder dan het standaardtarief. De kaarten zijn elke dag geldig tijdens het winterseizoen, dat loopt van maandag 26 december tot en met zondag 8 januari. Alleen op zaterdag 31 december en zondag 1 januari blijft het park dicht.

Wie in 2022 een abonnement had op Walibi Holland, mag niet gratis naar de Bright Nights. Abonnees kunnen wel vier tickets per dag kopen voor de helft van de reguliere prijs: 15 euro per stuk. Bij aanschaf van een abonnement voor seizoen 2023 zit aankomende winter één gratis Bright Nights-bezoek inbegrepen.