Efteling

Efteling serveert speciale Schrobbelèr-pannenkoek tijdens winterseizoen

De Efteling heeft nu een pannenkoek voor liefhebbers van de bekende Tilburgse kruidenlikeur Schrobbelèr. Bij pannenkoekenrestaurant Polles Keuken is in het winterseizoen een speciale Schrobbelèr-pannenkoek verkrijgbaar. Het gaat om kaneelpannenkoek met onder andere Schrobbelèr-parfait.



Verder wordt het gerecht geserveerd met stoofperen, tutti frutti, speculoossaus en speculaasbrokken. De seizoenspannenkoek kost 13 euro. Uiteraard is het mogelijk om een glaasje Schrobbelèr toe te voegen. De kruidenbitter heeft een alcoholpercentage van 21,5 procent.

De bijzondere pannenkoek staat niet op de reguliere menukaart van het restaurant. Wie de lekkernij wil bestellen, kan zich wenden tot het bedieningspersoneel. Polles Keuken bevindt zich op de Pardoes Promenade in parkdeel Fantasierijk, schuin tegenover Symbolica.



Carnaval

Het drankje Schrobbelèr werd in 1973 bedacht door Tilburger Jan Wassing. Hij verkocht het in eerste instantie met name tijdens carnaval. Omdat de bedenker een zwakke maag had, kreeg de likeur een lager alcoholpercentage dan gebruikelijk. Tijdens de Winter Efteling maakt Schrobbelèr standaard deel uit van het drankaanbod.