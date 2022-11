Great Yarmouth Pleasure Beach

Teleurstelling over afbreken van klassieke boomstambaan in Engeland

Britten reageren teleurgesteld op de beslissing om een waterbaan in een Engels pretpark af te breken. Attractiepark Great Yarmouth Pleasure Beach, gelegen in de Engelse kustplaats Yarmouth, kiest ervoor om de klassieke Log Flume uit 1989 weg te halen. De onderhoudskosten werden te hoog.



"Met pijn in het hart moeten we bekendmaken dat we komende winter de Log Flume gaan verwijderen", meldt het park in een verklaring. "Helaas is er steeds meer onderhoudswerk nodig om de attractie veilig te kunnen opereren. Gezien de voortdurende financiële investeringen die dit met zich meebrengt, hebben we de lastige keuze gemaakt om afscheid te nemen van de attractie."

De Log Flume werd gebouwd door het inmiddels verdwenen bedrijf Big Country Motioneering, dat actief was tussen 1984 en 1992. Great Yarmouth Pleasure Beach kondigt aan dat de ruim dertig jaar oude boomstambaan in 2023 vervangen zal worden door een eenvoudige rupsmolen.



Verdrietig

Ondanks het minimalistische, industriële uiterlijk van de attractie gaan een hoop Engelsen de Log Flume kennelijk missen. De aankondiging van de sloop leverde op Facebook al meer dan 1600 reacties op. Veel mensen laten weten boos en verdrietig te zijn.



"Als iets zo lang zo succesvol is en voor zo veel iconische herinneringen heeft gezorgd bij veel families, is het schandalig om het zo plotseling van ons af te nemen", schrijft Shelley Lowe bijvoorbeeld. "Ik ben ontdaan", zegt Vicky Mullins. "Waarom zou je één van de beste attracties in Pleasure Beach weghalen?", vraagt Laura Elizabeth Diana zich af. "Slechte beslissing. Ik denk eerlijk gezegd niet dat ik ooit nog langskom."