Efteling

Efteling trakteert duizenden medewerkers op tripje naar Europa-Park

De Efteling kijkt tevreden terug op een grootschalige jubileumreis voor het personeel. Duizenden medewerkers van het Kaatsheuvelse attractiepark zijn afgelopen week op bezoek geweest bij de concurrent. Ter gelegenheid van het zeventigjarig jubileum werden alle werknemers getrakteerd op een verzorgde trip naar Europa-Park in Zuid-Duitsland.



In totaal zijn zo'n 2200 Efteling-medewerkers per bus naar Europa-Park gebracht. Ze bleven slapen in themahotel Krønasår. Speciaal voor de Efteling-teams stond 's avonds een bierfeest in Oktoberfest-thema op de planning, inclusief een oude bekende: volkszanger Jürgen Freilich, bekend van zijn optredens bij de Bob in de Efteling, was meegereisd.

Om te voorkomen dat de Efteling in de tussentijd moest sluiten vanwege een tekort aan medewerkers, vonden meerdere tweedaagse reizen plaats. Zo kon steeds een deel van het personeelsbestand op pad. Er werd gewerkt met vijf groepen van ongeveer 450 personen.



Videoboodschap

Alle deelnemers ontvingen een cadeaubon van 30 euro. In de bussen was al gezorgd voor entertainment, bijvoorbeeld in de vorm van een quiz, een bingo en een videoboodschap van Europa-Park-directeur Michael Mack. Hij waagde zich in het filmpje aan de Nederlandse zin "bedankt dat je bij ons bent, een warm welkom".



Op de tweede reisdag opende het Franse themagebied een uur eerder voor de Efteling-gezelschappen. De reis had ook een educatief tintje: deelnemers kregen van Efteling-directeur Fons Jurgens de vraag om na te denken over iets dat geleerd kon worden van het bezoek aan Europa-Park, bedoeld voor de eigen afdeling. Na afloop is een enquête ingevuld die de teams onderling gaan bespreken.



Mack Rides

Een woordvoerder van de Efteling noemt de reizen "zeer geslaagd". "We zijn zeer goed ontvangen door Europa-Park. Voor onze medewerkers was het een onbezorgde en welverdiende feestelijke afsluiting van ons jubileumjaar." Europa-Park wordt gerund door de familie Mack, de eigenaar van attractiebouwer Mack Rides. Dat is de fabrikant van Carnaval Festival, Sirocco en Max & Moritz in de Efteling.