Efteling: Danse Macabre

Efteling gaat Spookslot toch niet volledig slopen: deel van gebouw blijft staan

De Efteling gaat het Spookslot toch niet helemaal slopen. Eerder kondigde het park aan dat het volledige attractiegebouw uit 1978 tegen de vlakte zou gaan, om plaats te maken voor de nieuwe attractie Danse Macabre. Nu blijkt dat een klein deel van het oorspronkelijke bouwwerk wel degelijk kan blijven staan.



Dat melden ingewijden aan Looopings. De sloop van het Spookslot startte eind september. Inmiddels is bijna de hele spookruïne weg: alleen het onderste gedeelte van de 20 meter hoge toren en een deel van de ronde zaal uit de wachtrij zijn nog te herkennen.

Bij het afbreken van het laatste gedeelte van het Spookslot viel al op dat het gevaarte niet rigoureus tegen de vlakte ging, maar minutieus werd gedemonteerd. Toen de toren en de zaal voor de helft verwijderd waren, werden de werkzaamheden stilgelegd. Deze week is er niet meer gesloopt.



Bewaren

Wel heeft men puin afgevoerd, zodat de overgebleven delen nu op een verder kale bouwplaats staan. Dat is niet zonder reden. De Efteling heeft toch een manier gevonden om een stukje Spookslot te bewaren voor het nageslacht, als onderdeel van het Danse Macabre-project.



Hoe dat precies gaat ogen, is afwachten. Een woordvoerder kan het nieuws nog niet bevestigen. Tot nu toe luidde de officiële lezing dat het Spookslot echt helemaal zou verdwijnen. Efteling-ontwerper Sander de Bruijn vertelde in mei nog dat het hergebruiken van de oorspronkelijke Spookslot-gevel niet mogelijk zou zijn omdat het gebouw in een te slechte staat was.