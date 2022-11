Attractie- en Vakantiepark Slagharen

Rudolph The Red-Nosed Reindeer deze winter te zien in Slagharen

Het bekende rendier Rudolph is in de wintermaanden te bewonderen in Attractiepark Slagharen. Tijdens de winterperiode vertoont het pretpark een speciale kerstfilm in 4D-bioscoop El Teatro. Bezoekers kunnen kijken naar een animatiefilm die draait om het roemrijke rendier met de rode neus.



Rudolph The Red-Nosed Reindeer 4-D, in 2016 uitgebracht door distributeur SimEx-Iwerks, duurt tien minuten. De film maakt gebruik van dezelfde stop-motion-techniek als een beroemde Amerikaanse Rudolph-televisiespecial uit 1964, waarop het concept gebaseerd is.

Rudolph The Red-Nosed Reindeer 4-D werd geregisseerd door Chel White. Het verhaal gaat over plagerijen die Rudolph doen besluiten om Christmastown te verlaten, waarna hij avonturen beleeft met nieuwe vrienden en een verschrikkelijke sneeuwman. Vervolgens komt het kerstfeest in gevaar door een zware sneeuwstorm.



Nederlands

De Nederlandse titel luidt Rudolph, Het Rendier Met De Rode Neus. El Teatro is te vinden in de Main Street van Slagharen, tegenover reuzenrad Big Wheel. De kerstfilm vervangt Rio: The 4-D Experience.



Winter Slagharen, zoals het winterseizoen officieel wordt genoemd, duurt van zaterdag 26 november tot en met zondag 8 januari. Het park gaat open in alle weekenden en tijdens de volledige kerstvakantie. Bezoekers kunnen ook gebruikmaken van een overdekte schaatsbaan in Winter Western Village.